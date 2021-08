Juez niega a mujer orden de alejamiento contra Trevor Bauer

A una mujer se le negó una orden de restricción permanente contra el lanzador de Los Angeles Dodgers, Trevor Bauer, luego de que ella lo acusó de violencia doméstica y agresión sexual.

Un juez de la Corte Superior del condado de Los Angeles falló el jueves en contra de la solicitud de la mujer de 27 años, y la orden de restricción temporal contra Bauer ha sido disuelta.

La mujer dice que Bauer la estranguló hasta dejarla inconsciente tres veces con su propio cabello y la golpeó en la cara, las nalgas y los genitales durante un encuentro sexual a principios de este año. El Departamento de Policía de Pasadena (California) está llevando a cabo una investigación criminal en curso sobre las denuncias de violencia doméstica y agresión sexual derivadas de dos encuentros sexuales que tuvieron lugar entre Bauer y la mujer el 21 de abril y el 16 de mayo.

El juez dictaminó que Bauer no representa una amenaza para la mujer y que sus heridas no fueron el resultado de nada a lo que ella objetó verbalmente.

El jueves temprano, se determinó que Bauer no testificaría en la audiencia de cuatro días después de que sus abogados dijeron que el lanzador planeaba invocar sus derechos de la Quinta Enmienda si subía al estrado.

Los abogados de Bauer han sostenido que los encuentros fueron “totalmente consensuados”, en parte porque la mujer le envió un mensaje de texto a Bauer “dame todo el dolor” e indicó que quería que la estrangularan antes de regresar a la casa de Bauer en mayo. Pero en su testimonio del miércoles, la mujer dijo: “Para mí, los mensajes de texto no significan consentimiento. No consentí que me lastimaran todo el cuerpo y que me internaran en el hospital y que me hicieran cosas cuando estaba inconsciente. Es decir, no consensual “.

La mujer, a quien ESPN no nombra porque ha informado que es víctima de agresión sexual, pasó más de nueve horas durante tres días testificando sobre lo sucedido durante los encuentros y los hechos que la rodearon.

Bauer ha estado de licencia administrativa por MLB y la asociación de jugadores desde el 2 de julio mientras los investigadores hurgan sobre las acusaciones. Su licencia, que se ha extendido cinco veces, expira el viernes. Bauer es el jugador mejor pagado en MLB este año, ganando casi $40 millones, y ganó el Premio Cy Young de la Liga Nacional 2020 mientras lanzaba para los Cincinnati Reds.

En este reporte se utilizó información de Tisha Thompson y Alden González de ESPN.