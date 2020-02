Juez imputa cargos por homicidio y femicidio a presuntos implicados en triple crimen

Dentro de la residencia, fueron ubicados dos sujetos cuya descripción coincide con la de dos de los homicidas requeridos; además de una cantidad no especificada de sustancias ilícitas, confirmaron las autoridades.Igualmente se encontraron herramientas para excavar y tanques con tierra, lo que hizo presumir a la PN, de la posible existencia de una “tumba”, en los predios de la casa, aunque durante la revisión efectuada en horas de la noche de ayer, no se ubicaron indicios de ello.

