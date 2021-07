Juez federal bloquea nuevas solicitudes de DACA y dice que es ilegal

Harris celebrará el martes el noveno aniversario de DACA 1:06

(CNN) — Un juez federal en Texas falló el viernes que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el programa de la era de Obama (conocido como DACA) que protege a ciertos inmigrantes indocumentados de la deportación, es ilegal, y bloqueó así a nuevos solicitantes.

El fallo del juez Andrew Hanen prohibiría solicitudes futuras, pero no cancela de inmediato los permisos actuales para cientos de miles de personas.

DACA, programa creado en 2012, tenía la intención de brindar un respiro temporal a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, un grupo que a menudo se describe como “soñadores” o “dreamers”, muchos de los cuales ahora son adultos.

Pero casi una década desde que se estableció el programa, DACA sigue siendo una de las únicas señales de alivio potencial para los inmigrantes indocumentados que buscan quedarse y trabajar en Estados Unidos.

Hanen, designado por el presidente George W. Bush, dictaminó que el Congreso no le había otorgado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la autoridad para crear DACA y que impedía que los funcionarios de inmigración hicieran cumplir las disposiciones de deportación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

“El Congreso no le ha dado al Poder Ejecutivo rienda suelta para otorgar presencia legal fuera del ámbito del esquema legal”, escribió Hanen.

El Congreso sigue siendo el único organismo que puede proporcionar una solución permanente para los beneficiarios de DACA a través de la legislación, pero la legislación de inmigración ha estado estancada durante años.

Los demócratas pidieron inmediatamente que el Congreso actuara.

El representante Joaquín Castro, un demócrata de Texas, y su hermano gemelo Julián Castro, quien se desempeñó como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante el mandato del expresidente Barack Obama, calificaron la decisión como “terrible”.

Terrible decision. Dreamers have lived in uncertainty for far too long. It’s time Congress give them the protections they deserve.

We must pass the budget reconciliation bill. https://t.co/SFWUfGk71r

— Julián Castro (@JulianCastro) July 16, 2021