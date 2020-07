Juez federal bloquea la regla de carga pública de Trump mientras dure la emergencia de salud por el coronavirus | Noticias Univision Inmigración

La corte reconoció el argumento y evidencia presentada que demuestra que inmigrantes no se han apuntado para el Medicaid u otro tipo de asistencia médica publica por miedo de ser considerados como “carga pública” para propósitos inmigratorios. Por lo tanto, ordenó que la regla de carga publica no puede ser implementada mientras el país siga bajo una emergencia nacional de sanidad. La orden aplica a nivel nacional.

Gálvez dijo además que “pero eso no quiere decir que pueden abusar de las ayudas que existen. Al menos por ahora los niños no deben quedarse en casa sino pedir ayuda si la necesitan y requieren hacerse exámenes médicos”.

