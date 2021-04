Juez dicta prisión preventiva para contralor (s), Pablo Celi y seis personas más tras audiencia en Corte Nacional | Política | Noticias

Para Natalia C., se dictó presentación periódica, uso de grillete electrónico, y prohibición de salida del país en tanto que para Elsie C., se ordenó boleta de libertad.

Los detenidos con fines investigativos fueron: Pablo Celi, contralor (s); José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia de la República y exministro; Natalia C, exasesora del exgerente de Petroecuador Pablo Flores; Silvia L.; Ángelo R.; Esteban C., hermano del contralor; Elsie C.; Luis A. B., hermano del exsecretario, y Andrés L.

