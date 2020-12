Juez desestima demanda contra Corprensa y confirma que sí se invadieron tierras en Barú

“Decimos lo anterior, dado que las noticias no resultaron ajenas a la realidad, puesto que aconteció en aquel entonces una invasión de tierras estatales, ciertas fincas bananeras por parte de los extrabajadores, dado que en ese momento, aún la Anati no había vendido, a través del proceso de titulación o adjudicación de las fincas de propiedad del Estado”, manifestó la juez.

You May Also Like