Juez de garantías niega fianza de excarcelación a Tony Ng

Durante la audiencia, el imputado puso como garantía un inmueble. Sin embargo, el Juez consideró que no se cumplen con los requisitos para otorgar una fianza de excarcelación, ya que no se presentó una certificación de la Dirección Nacional de Catastro del MEF, donde se detalle el costo, la ubicación, las condiciones y los arreglos que tenga el inmueble.

