jueves 9 de enero de 2020

No descartes una oportunidad de emprender un negocio que puede presentarse sin que lo esperes. Desde luego no será fácil ni te lo darán hecho, pero con un poco de empuje, puedes ir hacia delante. Cuanto más optimismo derroches, mejor irá.

Es muy posible que notes cierta falta de comunicación con la pareja o una dificultad para expresar lo que sientes de verdad. No tengas miedo a decirlo en voz alta, incluso si no tienes claro cuál va a ser su reacción. Lo importante ahora es la sinceridad.

No estás dispuesto a hacer ninguna concesión y sigues en tus trece de hacer algo complicado, quizá relacionado con el hogar, a tu manera y en soledad, porque crees que te bastas y sobras. Pero eso no es cierto. Ojo. Alguien ce4rcano te lo hará notar, escúchale.

Tu suerte cambia en cuestiones afectivas, en especial si no te quedas en casa esperando a que suceda un milagro. Mira a tu alrededor y comprobarás que hay alguien cerca, a quien conoces de hace poco, que te gusta. No te habías dado cuenta de su atractivo.

Buscas ayuda en una persona para que te eche una mano para terminar un trabajo o algo de estudios que has retomado y que ves que no puedes alcanzar tu solo o tu sola. No es nada negativo, te vendrá muy bien esa ayuda incluso si te cuesta dinero.

Todo fluye hoy con tranquilidad y ningún sobresalto, por lo que en general será un día agradable. No te olvides de hacer algo que más adelante vas a necesitar, como una gestión de banco o cualquier otro asunto. No lo solucionarás a la primera, ten paciencia.

