jueves 9 de abril de 2020

No te tomes a mal el comentario de un amigo o una amiga, quizá en las redes sociales, que puede ser un poco jocoso. No lo hará con mala intención, así que lo mejor que puedes hacer es ponerle humor. Reírse de uno mismo suele ser algo muy sano.

No te apetecerá mucho, pero vas a tener que solucionar un tema relacionado con una vivienda, quizá no la habitual, que te encontrarás de repente. No dejes que eso te estropee los días libres, simplemente ponle humor y haz lo que puedas.

Estableces ciertas búsquedas porque hay un punto de insatisfacción que no sabes muy bien cómo definir. Está bien que intentes mejorar, pero esto no debe incluir el plano afectivo, porque ese te está funcionando bastante bien, tal y como está.

