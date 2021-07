Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 8 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si te gusta mostrarte en las redes sociales, hoy vas a tener oportunidad de ello y lo cierto es que puede ser un buen medio de darte a conocer mejor, de potenciar tu imagen, sobre todo en lo profesional. Utilízalas con inteligencia, sin dejarte llevar por ellas.

Tauro

Un poco de frivolidad no te vendrá mal hoy, así que si alguien te propone salir a tomar algo o alguna clase de diversión, no digas que no. Te interesa descansar de ciertos asuntos laborales algo tensos y para eso nada mejor que ese rato “after-work”.

Géminis

Buen día en el que encuentras más seguridad personal y buenas acciones de gente que te aprecia muy cerca. Tu sentido del humor se incrementa y tendrás predisposición a disfrutar de lo que te rodea. Valorarás lo que tienes, es valioso.

Cáncer

Es importante que controles hoy bien todo lo que hagas al respecto de tu salud. En este terreno no debes de escatimar y te vendría bien consultar con alguien experto en lo relativo a las dietas y el ejercicio. Cualquier consejo te vendrá bien.

Leo

Tu pareja te plantea algunos cambios en los planes de verano y al principio eso no te gustará mucho, pero después verás que pueden ser muy convenientes. Déjate llevar por lo que es original y diferente. Adaptarse a cosas nuevas es algo que te conviene.

Virgo

Muestras tu cariño y tu agradecimiento a alguien de la familia que está muy pendiente de ti y que te facilita mucho las cosas cotidianas. Ese amor que derrochas y

compartes va a hacer mucho bien no solo a ti, sino a todos los que comparten tu vida.

Libra

No te quedes en casa, debes salir y encontrarte con el mundo y con el aire y la naturaleza, aunque sea tan solo un parque. Si te fijas bien y te dejas llevar por ella, encontrarás respuestas y buenas sensaciones. Tu mente se activará de forma positiva.

Escorpio

Jornada sin demasiados problemas, ya que quizá seguirás en lo que estás haciendo hasta ahora sin muchos cambios. Pero no estaría de más que te empieces a plantear qué otras cosas puedes hacer, incluso aunque sea solo una afición.

Sagitario

Controla tu mal humor si ves que te irrita mucho la manera de comportarse, muy egoísta, de algunas personas cercanas. No puedes arreglar eso, así que no es conveniente que te lo tomes tan mal. Simplemente, protégete y no sigas sus caprichos.

Capricornio

Hay cierta confusión en el ámbito de las relaciones personales y en ese sentido quizá sufras porque hay cambios que no esperabas y te arrepientes de ciertos compromisos que ahora no sabes cómo dejar de lado. Procura no angustiarte.

Acuario

Vivirás momentos lúdicos y con tendencia a la relajación en cuanto a asuntos profesionales. Pero empezarás a plantearte cómo puedes servir de ayuda a los demás en tu tiempo de ocio. Esa es una opción que ahora vas a explorar mucho más.

Piscis

Es probable que hoy no te apetezca mucho asistir a reuniones o cualquier tipo de situaciones en las que haya demasiadas personas. Esa tendencia a la introspección no es negativa, pero debes gestionarla bien. Haz que lo entienda tu familia o amigos.