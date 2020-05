jueves 7 de mayo de 2020

Alguien te trae noticias de un amigo que no te resultan muy agradables, así que pensarás en cómo poder ayudarle en la circunstancia en la que está y lo cierto es que lo vas a saber hacer y le echarás una mano. Hazlo de manera que no sienta ningún agobio.

Quizá tengas un poco de pereza hoy y te dejes llevar por las ganas de no terminar de hacer algo que habías empezado porque de repente ya no te interesa. No es una actitud conveniente, date cuenta. Cuanto más perseveres en lo que tienes entre manos, mejor te vas a sentir después.

Hoy no será nada conveniente enfrentarse a una persona que tiene poder de alguna clase, ya sea en un grupo social o en el trabajo. Es mejor que no digas todo lo que estás pensando, actúa con cierta picardía y resérvate tu opinión, al menos por ahora.

Es posible que no tengas tanto tiempo como en días pasados y que ahora toque ponerse las pilas en algo relacionado con los estudios. Por muchas ganas que tengas de distracciones, te conviene sentarte y trabajar seriamente incluso si no ves clara la recompensa.

