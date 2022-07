Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 7 de julio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los astros están un poco revueltos y todo indica que te espera un día difícil, de esos en los que se presentan dificultades que no estaban previstas, y si no te esfuerzas un poco por controlarte te podría suceder lo mismo en el ámbito familiar. Pero la razón más importante de esto es que en tu interior no estás bien.

Tauro

Plutón y otros planetas formarán configuraciones disonantes y a ti esto te afectará sobre todo en el ámbito emocional, ya sea con razón o incluso sin ella. Hoy es uno de esos días en que te sentirás muy desgraciado o sumido en la melancolía tanto en el trabajo como la vida íntima. Tranquilo porque esto pasará pronto.

Géminis

La voluntad y la inteligencia van a unir sus fuerzas en el día de hoy para que todo salga como tú deseas, aunque no podrás contar con la ayuda de la suerte. Tendrás un día de realizaciones en tu trabajo, y si viajas todo va a ir muy bien, aunque detrás de los éxitos habrá una gran cantidad de esfuerzo que otros no ven.

Cáncer

Hoy es un día importante para un gran amigo tuyo que se parece mucho a ti y es tan sensible como tú, un amigo que desde un principio decidió que caminar a tu lado era una aventura maravillosa, y por grandes que fueran los obstáculos nada importa, porque desde entonces ya ninguno de los dos conocéis la soledad.

Leo

Te sientes como un rey coronado porque la suerte está de tu parte y todo va saliendo del modo que tú deseas, por eso hoy es uno de esos días en los que te sientes generoso y magnánimo con aquellos que te rodean y lleno de amor por tus seres más queridos. Hoy el destino te va a hacer feliz y tú harás felices a otros.

Virgo

Cuando amas y sacas al exterior lo mejor de ti mismo entonces eres capaz de la mayor entrega, sacrificio y generosidad con esa persona a la que proteges y por la que lo darías todo. Hoy te espera un día en el que vas a mostrar a tus semejantes todas las cosas maravillosas que salen de tu corazón cuando estás bien.

Libra

Tienes que salir de la melancolía, en la que te sumerges en muchas ocasiones aunque otros no lo vean, porque hay una gran cantidad de cambios maravillosos que se acercan a tu vida. Tú te sientes prisionero del destino, pero ese destino no solo no es tu carcelero, sino que muy pronto será tu mejor amigo y salvador.

Escorpio

Eres una de las personas más luchadoras que existen, pero una de las peores cosas que pueden pasarte es no poder hacer nada cuando estás deseando entrar en acción, saber que ahora lo más conveniente es esperar, tener que actuar con cabeza cuando tu corazón te exige que tomes la espada. Pero te merecerá la pena.

Sagitario

Te espera un día lleno de alegría y satisfacción, la suerte está de tu parte y eso se traducirá en una importante éxito o una gran satisfacción relacionados con tu trabajo y asuntos materiales. Pero en realidad lo que más feliz te hará es la admiración y el cariño de tus seres queridos, que se sienten afortunados de tenerte.

Capricornio

Hoy te sientes con ánimo para luchar por todo aquello que deseas. No te importan las dificultades que debas superar o incluso el tiempo que puedas tardar, porque solo la esperanza de llegar a la meta transforma en insignificantes los obstáculos que te salgan al paso. Pero en realidad el camino va a ser largo y difícil.

Acuario

Un cambio muy afortunado de tu vida se está aproximando a ti a gran velocidad. Todo lo que has hecho por tus seres queridos no ha quedado en el olvido y ahora estás a punto de recoger lo sembrado. Algo lejano e inesperado llamará a tu puerta cuando menos te lo esperes para llevarte a otro destino mucho más feliz.

Piscis

Con gran fortaleza y decisión estás saliendo poco a poco de una situación muy difícil que el destino te puso a traición y cuando esperabas todo lo contrario. Pero eso te ha hecho mucho más fuerte y más sabio, y algún día comprenderás por qué permite Dios estas cosas cuando lo único que tú has hecho es ayudar a otros.