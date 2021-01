jueves 7 de enero de 2021

Tu intuición te indica que debes apartarte de ese tema espinoso que no ves claro. Probablemente será en el lado de las relaciones de amistad; no todos los que parecen amigos lo son y hoy lo notarás claramente. No digas nada, simplemente aléjate.

No es día para empezar con mal pie y discutir con un jefe por lo que debes olvidar ese tono susceptible que muchas veces te sobreviene y que te hace decir cosas que no son demasiado sensatas. Cuidado con las palabras que den mala imagen de ti.

No te adelantes a los acontecimientos ni le des vueltas a una cita que te puede alterar los nervios y más si tiene que ver con la salud. Es cierto que no es agradable, pero tampoco será tan terrible. Cuanto más en calma estés, mejor te irá.

Notarás que el trabajo que has venido realizando, quizá en tu parte más interior y emocional, ahora empieza a dar sus frutos y te encuentras mucho mejor en bastantes aspectos que has conseguido superar. Renace el optimismo con fuerza.

Potencias tu creatividad porque tu interés intelectual va a estar muy vivo y no te importará estar horas leyendo o estudiando algo que es muy importante para ti pero que a la vez te divierte. Disfrutarás haciéndolo. No olvides una conversación pendiente con un amigo.

You May Also Like