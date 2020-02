Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 6 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es importante que no dejes de hacer el ejercicio al que te has acostumbrado y que ahora, por pereza, parece que ya no te interesa nada. No es cierto, tu fuerza de voluntad se impondrá y continuarás con él. Sabes que lo necesitas y que es muy saludable.

Tauro

No es positivo para ti hoy que te pongas a la defensiva por algo que te diga una persona que te quiere mucho. Quizá piensa que lo hace por tu bien, sin mala intención, así que no se lo reproches. Una llamada o un wasap te traen una buena noticia.

Géminis

Hay ciertas tensiones a tu alrededor y eso está generando ciertos momentos desagradables, porque hay alguna persona que ve peligrar su poder. Aléjate todo lo que puedas de ese núcleo que puede ser bastante tóxico. No te interesa estar cerca, vete.

Cáncer

Debes de tener muy en cuenta que las dificultades no son nada negativo, sino que forman parte del aprendizaje y de la evolución de cada persona. Hoy te enfrentas con alguna que te enseñará mucho en este sentido porque ha tenido una vida complicada.

Leo

Deja que algo novedoso entre en tu vida. Prueba algo que no hayas hecho nunca, una comida o un ejercicio o un juego; lo que sea te traerá sensaciones distintas que abrirán tu mente como nunca antes. Es hora de que dejes atrás ese inmovilismo tan tuyo.

Virgo

Encontrarás palabras muy generosas en una persona cercana o en tu pareja, incluso si no las esperas porque crees que no las mereces, lo que probablemente no es cierto. A veces te juzgas demasiado duramente. Deja que todo fluya sin exigirte tanto.

Libra

Tendrás ganas de huir a algún lugar donde nadie esté observado lo que dices o haces. Pero eso no es muy inteligente. Toca aprender a ser tu mismo sin sentirte juzgado constantemente. Puedes hacerlo y cuanto antes empieces a ser tu mismo delante de los demás, mejor.

Escorpio

No tengas miedo a decirle lo que piensas a tu pareja, si tienes, porque es muy sana esa honestidad que te gusta tener con ella. Incluso si es algo que no es de su total agrado, te agradecerá la sinceridad. Es un avance en la relación de cara a un futuro.

Sagitario

Andarás hoy con mayor tranquilidad en casi todo, pero debes ver una parte de ti que puedes mejorar. Escucha a tu cuerpo y cuídale como se merece, porque realmente eso te hará mucho bien. Aprende a afrontar la realidad física, no es tan grave.

Capricornio

Es posible que te cueste separarte de una persona o de tu familia para empezar algo nuevo en otra parte, pero si estás pensando en hacerlo, debes analizar que es tu vida la que tienes que vivir y no la de otros. Las dependencias no son positivas.

Acuario

Entrarás en una etapa de descubrimiento de alguna terapia que te ayudará a concentrarte mentalmente y vencer ciertos problemas o dificultades. En eso no hay nada raro, simplemente tu capacidad de superación que será puesta a prueba con mucho éxito.

Piscis

Saltas de un lado a otro hoy con demasiada prisa y con ganas de terminar cuanto antes de todas las obligaciones. Eso te está generando estrés, así que intenta buscar un rato para estar a solas y relajarte. No dejes que te pidan tantas explicaciones.