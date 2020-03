Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 5 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque te gusta controlar mucho todo y la organización de cualquier evento se te da muy bien, te conviene dejar espacio a los demás y dejar que organicen algo por ti. No asumas tantas responsabilidades, porque al fin acabarás quemándote y de mal humor.

Tauro

Quizá tengas que tomar hoy decisiones poco agradables, pero posiblemente te lo exigirán tus superiores. Intenta explicarlas o imponerlas de la manera más educada y amable posible y con la mayor empatía. Es todo lo que puedes hacer si recibes órdenes.

Géminis

No es te exijas tanto a ti mismo, porque en ocasiones eres demasiado tajante y eso te hace estar en un extremo o en otro de cualquier asunto. Controla más esa dualidad tan característica tuya. Céntrate un poco más en ti, en relajarte y no exigirte más.

Cáncer

Si escuchas tu voz interior, hoy vas a actuar correctamente. No impongas nada en lo que no creas y si algo te parece injusto o desproporcionado, actúa en consecuencia. Así te sentirás mejor. No es tan complicado decir “no” en ocasiones.

Leo

Hoy te sentirás alegre por el éxito de un familiar o de un hijo y compartirás con esa persona su felicidad y lo que significa para su futuro. No dudes en que toda esa corriente positiva te va a alcanzar. Organizas una pequeña celebración con los más cercanos.

Virgo

Es hora de vencer un miedo que tienes y lanzarte a por un proyecto que bulle en tu cabeza hace tiempo. Si no lo intentas, no sabrás nunca si podías o no conseguirlo. Eso sí, hazlo con garantías, sobre todo si se trata de invertir mucho dinero. Estúdialo bien.

Libra

Esperas con mucha ilusión un encuentro a última hora de la tarde con el que prevés pasarlo bien y encontrarte con una persona con la que te gusta mucho compartir una salida de ocio. Así será, ya que el entendimiento es mutuo y la conexión excelente.

Escorpio

Vas a empezar a preparar unas vacaciones cortas, una salida de tu ambiente habitual y de la rutina que te vendrá muy bien. Pero tendrás que convencer a una persona del lugar elegido por ti y de los planes que te apetece hacer. Lo conseguirás.

Sagitario

Si te explicas con cuidado y con paciencia, una persona va a empezar a cambiar la idea preconcebida que tiene de ti y que es un poco negativa. Demuéstrale que está equivocada cuanto antes porque puede convertirse así en un aliado muy pronto.

Capricornio

Te conviene distraerte lo más posible y no encerrarte ni en tu mundo ni en casa. Cuantas más conversaciones ligeras y entretenidas tengas, mejor para tu tranquilidad mental. Date un buen paseo y desconecta del trabajo que hoy te interesa lo justo.

Acuario

No te comportes hoy de una manera altiva, aunque tengas la tentación, porque probablemente después alguien te lo eche en cara y aproveche para dañar tu imagen. No le des razones para ello. Lo que más te conviene ahora es ser muy agradable.

Piscis

Demasiado tiempo frente a la pantalla del móvil no es lo que más te conviene hoy, incluso si estás esperando que alguien se acuerde de ti. Ya tendrás tiempo de mirarlo después, aprovecha mejor tu tiempo y no dejes que se vaya sin hacer nada realmente importante.