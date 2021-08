jueves 5 de agosto de 2021

La imaginación es buena y visualizar lo que deseas no tiene porqué ser algo negativo siempre y cuando sea algo tangible y no un imposible. De lo contrario solo vas a tener frustración. Pon los pies en la tierra y controla todo lo que sea desmedido.

Encuentras una buena excusa para no hacer algo que no te apetece mucho e incluso tu pareja te ayuda a ello porque está de acuerdo contigo. Ese apoyo va a ser muy importante para ti porque te dará la visión de que realmente formáis un equipo.

No saltes a las primeras de cambio si alguien dice por las redes sociales algo con lo que no estás de acuerdo, al fin y al cabo y por mucho que lo creas, lo importante es lo que hagas, no lo que digas de una manera virtual que muchas veces es solo apariencia.

Un amigo o amiga del pasado o un antiguo amor pueden ponerse en contacto contigo, lo que probablemente te cause una conmoción emocional No cierres la puerta sin dar la oportunidad de explicar sus razones y sus actitudes contigo. Te compensará.

