Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 4 de marzo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te sentirás muy cerca de alguien a quien quieres mucho aunque por razones que no puedes cambiar ni controlar, esté lejos real o figuradamente. Valora lo bueno que te da esa persona en cualquier caso y no pienses en lo que no puedes tener.

Tauro

Cuidado con opinar sobre el comportamiento de los demás, porque no sabes realmente todo lo que ha pasado y quizá tu opinión solo sirva para crear más confusión y tensiones innecesarias. Ten cautela con las palabras que hoy digas en público.

Géminis

Hoy necesitas sentirte lo más independiente posible y eso te forzará a huir de todo lo que signifique control de alguna manera. Hacer algo diferente, cualquier actividad no rutinaria te vendrá bien. La meditación o el yoga serían una buena opción.

Cáncer

No puedes negar que te preocupa un poco lo económico, pero aún así vas a poder darte un pequeño capricho no muy caro, desde luego. Eso te hará tener un día mucho más agradable de lo que esperabas. Dale rienda suelta a tu fantasía.

Leo

Le dirás a alguien que te guarde un secreto, pero no vas a estar a salvo de lo que cuente, eso debes de tenerlo claro. Pero quizá no sea nada negativo y esa información deba conocerse. Será a tu favor, ya que los acontecimientos están a punto de variar.

Virgo

Una mentira puede hacer mucho daño a alguien, así que es importante que hoy te ciñas a la verdad en cualquier asunto delicado o que tenga que ver con lo legal. Todo podría salir a la luz más tarde y en ese caso descubrir que no has jugado muy limpio.

Libra

Sonreirás mucho con algo que te hace sentir bien, como estar al lado de una persona a la que hace tiempo no veías o una conversación muy divertida e incluso frívola que te trae muy buenos ratos. Ese tiempo te va a compensar de otras cosas.

Escorpio

Arreglas algo que se ha estropeado o eres muy útil para alguien que necesita que le eches una mano en lo cotidiano. Eso te hará sentir bien y con bastante ánimo renovado. No lo desaproveches, puede traerte muchas satisfacciones.

Sagitario

Pon a trabajar tu mente en lo que sea, ya que eso te va a ayudar a despejar ciertas dudas y te puede abrir una puerta que ayude a solucionar una buena parte de tus problemas económicos. No le pongas pegas a ningún trabajo.

Capricornio

No te quedes con mal sabor de boca si hoy no se cumple el plan que habías previsto porque es algo que no puedes cambiar y no te va a servir de nada enfadarte. Ya lo harás en otro momento. Disfruta de algo que tengas más a mano.

Acuario

Todo lo relacionado con la tecnología te vendrá muy bien hoy en todos los sentidos. Si se trata de trabajar con ella, pueden ser un plus añadido a la hora de encontrar un trabajo. Aprende más y podrás elegir mejor cuando llegue el momento.

Piscis

Notarás toda una corriente de afecto a tu alrededor porque se acordarán de ti y te dirán lo mucho que te quieren. Eso es algo que te pondrá de muy buen humor y que te hará sentir mucho confort emocional. No pienses en negativo en el paso del tiempo.