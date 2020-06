Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 4 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es hora de que des un paso adelante en una relación y aunque te parezca que no es el momento adecuado, debes plantearte si no se trata de cierto vértigo ante la posibilidad de cambiar tus rutinas y lo que te has acostumbrado a hacer sin que nadie lo impida.

Tauro

Hay alguien que quizá has conocido a través de las redes sociales que está muy interesado en tu amistad, de una manera sincera y auténtica. Debes prestarle un poco más de atención, merece la pena y con el tiempo te vas a alegrar mucho de esa relación.

Géminis

Ten cuidado con los mensajes y wasap que cruzas hoy con alguien del trabajo que pueden ser un arma de doble filo. Escribe solo lo justo y en cualquier caso, no los borres. Pueden servirte más adelante si llega el caso de poner en duda algún asunto.

Cáncer

Ojo con los amores irreales y con las personas que no conoces de verdad y solo las tratas virtualmente pues te llevan a terrenos demasiado idealistas que te pueden traer decepciones. Pon los pies en la tierra y no dejes que las imágenes adornen tanto la verdad.

Leo

Tendrás mucha cautela en guardar tu intimidad y lo que te gusta hacer en privado y es una buena opción ya que prodigarse demasiado en las redes sociales tampoco te va a llevar a ninguna parte. Piénsalo porque es una opción que debes tener muy clara.

Virgo

No debes ser demasiado exigente con una persona que te ha ayudado en momentos malos y que ahora no puede hacerlo porque necesita esos medios para ella misma. Debes comprender la situación y no reprocharle nada. Ya pasará esta etapa.

Libra

Has hecho un gasto ineludible y eso te lleva a volver a repasar las cuentas hoy. Está claro que debes de ahorrar en algún capricho y que es momento de priorizar en lo más esencial, lo más necesario para la familia. Y en eso debes centrarte sin dudarlo.

Escorpio

Alguien que te aprecia mucho o tu pareja te va a insuflar nuevos ánimos y te apoyará para seguir adelante y no desfallecer en un empeño que tiene que ver con mejorar tu imagen o cuidarte algo más. Es algo importante y debes darte cuenta.

Sagitario

Debes vigilar que alguien no te lleve hacia un punto donde no deseas ir y que no está de acuerdo con tu manera de ver la vida. Huye de cualquier tipo de manipulación emocional que pueda darse. Impón tu criterio sin dudarlo y sin sentirte mal.

Capricornio

No te quedará más remedio que aclarar un asunto relacionado con algún servicio y puede que tengas que hacer una reclamación de algún tipo y eso te ponga de mal humor. Hazlo con calma y sin perder los nervios ni levantar la voz.

Acuario

Hoy impera tu sentido del humor que va a ser capaz de alegrar mucho a una persona mayor o a alguien que está bastante triste. Eso también te aportará a ti una sensación muy positiva de generosidad y además te divertirás. Carácter muy chispeante.

Piscis

No descartes que alguien te pueda reclamar algo, quizá una deuda o un trabajo atrasado que has ido dejando de lado por pereza o por otras razones. Debes prepararte para dar una explicación más pronto que tarde, y lo cierto es que será algo complicada.