jueves 31 de diciembre de 2020

Vas a dedicar parte del día a ayudar a alguien o estar a su lado en una gestión que puede ser poco divertida, pero eso no significa que después no te tomes tu tiempo para relajarte un poco y disfrutar de cierta paz. Un wasap te hará sonreír, será de alguien que te quiere.

Tu círculo más cercano estará hoy en disposición de apoyarte o ayudarte después de un esfuerzo que has hecho bastante importante y que te puede afectar emocionalmente. Déjate llevar y mimar un poco, eso no es debilidad.

Si te ofrecen algo especial hoy, sea en el sentido que sea, no lo rechaces porque puede que te convenga y te haga ganar en algún sentido. En cualquier caso, será una jornada bastante agradable y animada. Alguien no te olvida y te lo demuestra.

Quizá tengas tentaciones para dejarte llevar por cierta algarabía hoy, pero procura que eso no suponga un exceso en la comida o en la bebida que no te va a sentar demasiado bien. Modera todo lo que hagas y mañana no te arrepentirás de lo hecho.

Haces balance del año y lo mejor es que saques lo positivo que ha tenido, porque a pesar de las circunstancias, has sabido aprovechar muchas enseñanzas y eso te hará sentir bien y darle sentido a todo. Cada movimiento del universo tiene su razón de ser, aunque no lo veas.

