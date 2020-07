Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 30 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si te equivocas en una apreciación sobre alguien y crees que merece la pena, pide perdón sin temor alguno ya que esa actitud va a ser muy valorada por las personas de tu entorno y más si es en el trabajo. Todo el mundo se equivoca, no lo olvides.

Tauro

Superas todos los inconvenientes y hoy tu autoestima se siente muy mejorada porque ves que eres capaz de aclarar lo que te sucede y que vas en el camino correcto hacia la solución. Buen humor, sobre todo con alguien que también te hace sonreír.

Géminis

Te alegrarás de ver a un familiar que está en otra ciudad o al que hace tiempo que no has visto y ahora recuperas parte de ese contacto. Todo va a favorecer el entendimiento, sobre todo si es alguien de edad. Te gustará escucharle y abrazarle.

Cáncer

Quizá se te haga pesado hoy un encargo que te harán y que no te queda más remedio que aceptar ya que necesitas lo que te pagarán por ello. No lo pienses mucho, hazlo y después te sentirás mucho mejor. Al fin y al cabo, no es el trabajo de tu vida.

Leo

Hay algunas posturas o incluso creencias de algún tipo que sientes como inamovibles, pero algo las va a cambiar porque verás que hay otras maneras de entender las cosas o de plantearte la vida. Es bueno que sigas esa evolución para dar lo mejor de ti.

Virgo

Te animarás a intentar un nuevo ejercicio o deporte o algo que suponga un reto para ti ahora. Tu mente estará relajada y será capaz de concentrarse en llegar a eso, además buscarás toda la información posible. Todo va a favorecer que lo consigas.

Libra

Los niños que tengas cerca serán hoy tu preocupación o incluso tu entretenimiento y lo cierto es que vas a poder pasar con ellos muy buenos ratos. Pero debes ponerles límites, ten cuidado, porque de lo contrario, no será agradable.

Escorpio

No te opongas radicalmente a los deseos de tu pareja o de la familia, por mucho que no te gusten, ya que eso no te llevará a ninguna parte y te puede crear frustración y mal humor. Debes ceder en ciertos aspectos para mantener la convivencia.

Sagitario

Fluye con la vida, déjate llevar y no pienses que todo es negativo porque si caes en esa trampa no vas a poder hacer lo que debes hacer. Hoy es importante que busques lo positivo de cada circunstancia. Si te lo propones seriamente, lo encontrarás.

Capricornio

Si te quejas demasiado de un trabajo, alguien puede pensar en que a lo mejor necesita otra persona que lo haga. No es momento de perder oportunidades, así que debes asumir la tarea sin cuestionarla. A la vez, comienza a buscar otro que te convenga más.

Acuario

Hoy te encuentras de cara con una persona con la que tuviste desencuentros, pero ahora todo va a funcionar mejor. Cuéntale algo de lo que te ha pasado y verás cómo empatiza contigo. Es posible que le hayas juzgado precipitadamente.

Piscis

Los temas familiares sobre herencias o bienes estarán hoy sobre la mesa e incluso te plantearán que tienes que aportar alguna cantidad económica para gestiones. Debes conducirlo todo con mucha habilidad para no herir sensibilidades si dices que no.