jueves 30 de enero de 2020

Vas a querer salir fuera de los círculos habituales de amistades y buscar otras opciones diferentes, abrir tu mundo social. Eso no está nada mal, pero ten cuidado para elegir con cierta perspicacia, ojo con gente que no sea demasiado clara.

No hay razón para que te preocupes de la estabilidad en el hogar, porque las cosas referentes a la organización y a la calidad de vida están bien encaminadas, incluso mucho mejor de lo que crees. Ahora debes mirar en otra dirección y no poner pegas.

No saltes a las primeras de cambio si alguien te contradice y te hace ver que no llevabas razón. Esa actitud la debes de evitar y más si tienes un trabajo de cara al público o tratas con muchas personas. Controlar estos malos momentos te vendrá bien.

