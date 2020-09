Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 3 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No saldrás de ese círculo vicioso en el que estás con un problema de salud que no es importante si no tomas conciencia de cambiar ciertos hábitos. Debes ponerte nuevas metas en cuanto a la actividad física, incluso si estás en casa. Ponte a ello.

Tauro

Es muy posible que haya circunstancias favorables que alejen de ti cierto pesimismo, y puedes tener muy buenas noticias relacionadas con algunos proyectos, probablemente relacionados con la comunicación o de tipo intelectual. Pon atención.

Géminis

Ahora es un buen momento para comenzar cualquier tipo de actividad relacionada con el hogar porque te proporcionará mucha ilusión y será un proyecto compartido por la familia o la pareja. No dejes que tus sueños se frenen, impúlsalos.

Cáncer

Intenta evitar un tropiezo profesional o relacionado con los estudios que te puede poner de muy mal humor. Si no es lo que deseabas, tendrás que asumir lo sucedido y poner todo de tu parte para mejorarlo. No lo pagues con los más cercanos.

Leo

Te gustará mucho saber que hay gente dispuesta a ayudarte en algo que quieres conseguir y eso es bueno, ya que te permite confiar en los demás y sentir, a su vez, la generosidad en tu corazón. Será un día muy interesante y lleno de afectos. Disfrutarás.

Virgo

La organización en tu agenda va a ser hoy decisiva para que planees asuntos importantes de tipo profesional, ya que es fundamental administrar bien el tiempo. Tu sentido del orden te ayudará mucho, así que no dejes que los demás impongan el ritmo.

Libra

Día de mucho movimiento y bastante estresante porque querrás arreglar asuntos pendientes o terminar cosas, si tienes hijos, relacionadas con ellos, que ahora se han vuelto urgentes. Lo harás, pero a costa quizá de un desgaste físico y mental que te va a dejar con bastante agotamiento.

Escorpio

Sonreirás ante la ocurrencia de alguien muy cercano o un hijo con el que pasarás tus mejores horas. Esa relación te da fuerza para mirar con más optimismo todo ya que te hace pensar en su futuro y en su bienestar y ahí vuelcas toda tu energía.

Sagitario

Utiliza la tecnología con curiosidad y ganas de ampliar tus conocimientos, pero también con cierta sabiduría para distinguir lo cierto y lo que no lo es. No creas todo lo que se dice en las redes sociales. Pregunta también a alguien experto.

Capricornio

No esperes que un negocio se solucione por sí mismo. Tendrás que emplear la imaginación para salir adelante con él ya que hay ciertas dificultades que tendrás que sortear. Pide ayuda, no es nada que te deba avergonzar ahora.

Acuario

No te enfades si ves que algo doméstico no está bien y que debes reclamar lo que sea. Hazlo con toda la calma del mundo, sin alterarte, pero con firmeza y así conseguirás que todo se arregle sin ningún tipo de tensión. No te conviene estresarte.

Piscis

Un familiar no estará muy de acuerdo con tus planes, pero quizá solo se debe a un intento de no soltar las amarras y mantenerte cerca. Debes de exponer tus deseos muy claramente y resaltar el derecho a conducir tu vida como desees. Es lo más importante.