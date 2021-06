Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 3 de junio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si te atreves a cambiar algo de tu imagen, no tengas ninguna duda de que atraerás más miradas y que te sentirás mucho mejor. Ese paso no tiene por qué ser excesivo, pero si algo nuevo, diferente. Renovarse te conviene mucho ahora.

Tauro

Tendrás ganas de hacer muchas cosas a la vez. Eso está muy bien pero tampoco está de más que te dosifiques para no agotar tus fuerzas excesivamente pronto, sobre todo si se trata de ejercicio físico. Procura no excederte para no provocarte un problema.

Géminis

Sigues sin hacer demasiadas reflexiones sobre algunas obligaciones familiares que eludes sistemáticamente. Pero ten cuidado, porque te puedes topar con ellas de frente antes de lo que esperas y te costará asumir toda la realidad.

Cáncer

Es posible que surja alguna reunión o una conversación compleja relacionada con el trabajo y aunque en principio no es lo que más te apetece hoy, después te alegrarás porque te va a abrir nuevas puertas. Cambia tu perspectiva.

Leo

Esa buena noticia que te da una persona querida, tu pareja o un hijo es algo que te hace respirar hondo y tener fe en lo que está por llegar. Tu paisaje cambia para mejor y todo ello te da nuevas fuerzas. Te plantearás cambios relacionados con el hogar.

Virgo

Si sales de tu círculo y procuras abrir tus horizontes en otros campos o con aficiones o temas que no has probado nunca, sentirás que puedes avanzar más deprisa de lo que pensabas y que te conviene mucho empezar a conocer ese terreno.

Libra

Las relaciones familiares te preocuparán hoy porque crees que puedes y debes mejorarlas, pero eso significa repartir de otra manera tu tiempo libre y una nueva organización de tus ocupaciones. Hazlo ya sin tardar ni un minuto más.

Escorpio

Es cierto que puede ser complicado mezclar el amor con el trabajo y eso es algo que tienes que tener muy claro antes de dar ese paso que estás pensando en dar. En cualquier caso, visualiza la situación y las posibles consecuencias antes de decidir.

Sagitario

Busca la sonrisa de quienes tienes más cerca con el mejor humor posible y procura mostrar que tu también te equivocas muchas veces, porque esa actitud te va a granjear amistades y buenos momentos. Estarán dispuestos a perdonarte.

Capricornio

No exijas tanto a los demás y no hagas tanta presión a alguien que quizá no la soporte demasiado bien y además no tienes porqué hacerlo de esa manera. Consigue tus fines por méritos propios, por tu trabajo y no por el de los demás.

Acuario

No será nada importante, pero puede que te lleves un pequeño susto relacionado con el coche o con algo relativo a la salud. Será un aviso para que te empieces a tomar las cosas de otra manera y eches el freno. Ojo al estrés.

Piscis

Le has dado tu confianza a una persona en un tema profesional, pero no del todo y quizá juegas a eso para seguir teniendo todo el control. Ojo, porque puedes provocar un enfado que no te esperas y que luego te costará mucho arreglar.