jueves 28 de mayo de 2020

Si no pones demasiadas pegas ni eres exigente en exceso, vas a poder acceder a algún trabajo o a un encargo que te vendrá muy bien económicamente. Es algo pasajero, no lo debes olvidar en ningún momento y debes seguir pensando en lo que de verdad te gusta hacer.

El talante con el que últimamente te comunicas, quizá a través de las redes sociales, no es el ideal y no te va a llevar a nada positivo. Intenta sacar tu lado más amable y podrás mejorar algunas relaciones. Todo es cuestión de bajar ciertos humos.

Tu tranquilidad es lo que más vale y en eso es lo que debes estar hoy pensando cuando te enfrentes a ciertos problemas o comentarios en las redes sociales que no te gustan demasiado. No hagas caso a palabras necias o que no saben de lo que hablan.

No es cuestión de insistir en algo que veas que no está respondiendo como te gustaría, sobre todo si es un asunto laboral. Lo mejor es que busques otras vías de solución porque las encontrarás pronto. De lo contrario, alguien se puede molestar.

Será un día con bastantes prisas en todos los sentidos y eso puede que acabe pasándote factura en lo físico. No debes dejarte llevar por exigencias absurdas o de abuso de cualquier tipo. Pon freno cuanto antes a alguien que no es muy de fiar, aléjate.

Hay algo que flota en el ambiente y que te preocupa pero no es conveniente que te obsesiones con nada que realmente no sea real. Procura relajarte con algo que te guste y que te haga llevar tu mente a otro lugar. Allí estará la clave para sentirte mejor.

