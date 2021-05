jueves 27 de mayo de 2021

No confiar en tu pareja o en tu familia no es nada positivo. Debes alejar de ti esa clase de sospechas porque no tienen fundamento. Nadie te está engañando ni pretende hacerlo, debes calmarte y ver las cosas con la mayor objetividad posible.

Hoy te sorprenderá algo que descubre o que te cuenta un amigo y que tiene que ver con otra persona, pero no debes dejarte llevar por críticas o por sospechas que no son reales. Pueden ser muy dañinas, ojo. Procura enterarte de la verdad.

No sabrás bien a qué carta quedarte con el comentario de una persona con la que tienes una relación de trabajo y que no te ha gustado mucho. Quizá es el momento de poner las cosas en claro. Hazlo con las palabras justas y de forma amable.

