Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 27 de agosto de 2020.

Aries

No te dejes llevar por la sensación de que no vas a poder acabar algo que has comenzado. Sabrá sacar fuerzas de tu interior. Y esa energía es mucho más poderosa de lo que crees. Además, alguien va a estar a tu lado de manera incondicional y plena.

Tauro

Cualquier cosa que realices hoy va a tener un toque muy especial porque te gustara rodearte de belleza o de cierto lujo. No será necesario que gastes mucho dinero para conseguirlo y además te gustará disfrutarlo en compañía de amigos, vecinos o familiares.

Géminis

No te va a faltar hoy rapidez de acción y sabrás poner la atención en lo realmente interesante de lo que puedes ver a tu alrededor. Tu capacidad de observación se eleva y te permite averiguar ciertas cosas importantes para una estrategia profesional futura.

Cáncer

Esta buena noticia que un familiar compartirá contigo es algo que has estado esperando desde hace mucho tiempo y por fin llega y tus lágrimas desaparecen. Te traen alegría y muchas esperanza de vivir una etapa muy placentera y con grandes proyectos.

Leo

No renuncies a esos planes que tanto tiempo has acariciado. Si se trata de una competición de tipo deportivo o cualquier otro reto físico, tendrás mucha energía para llevarlo adelante e incluso para ser el líder de un equipo. Tu autoestima sube, aprovéchala.

Virgo

No te apetece mostrar tus sentimientos , pero eso no quiere decir que no sientas mucho afecto por alguien que está cerca de ti, en un grupo social o en el trabajo. En el fondo aprecias mucho esa persona y le consideras parte de tu vida, así que no estaría de más que se lo dijeras.

Libra

Una de tus grandes virtudes puede ser la adaptación a las circunstancias y hoy vas a tener la oportunidad de demostrarlo, ya que te dejarás llevar por lo que los demás deseen y eso en este sentido no es malo, ya que lo haces por una buena causa, para mantener la armonía.

Escorpio

No te conviene buscarte enemigos así que no discutas hoy un asunto en el que vas a llevar las de perder por mucho que te obstines. Lo mejor es que dejes pasar el tema y que te tomes un rato de descanso mental con un libro o tomando algo con amigos.

Sagitario

Defenderás por encima de todo la independencia de tu espíritu Y no te gustará hoy tener que ceder antes normas u órdenes que consideras injustas o poco lógicas. Esa rebeldía puede sentarte bien, pero procura que no sea tomada erróneamente por los demás.

Capricornio

Cuando quieres sabes tener mucha paciencia Y hoy lo vas a demostrar en un tema en el en el que está implicada la familia política probablemente. Sabrás escuchar da razones de unos y de otros Y conseguirás poner paz en un tema conflictivo.

Acuario

No debes dejar que lo material se imponga hoy en tu vida; aparentar lo que no se tiene ni se es, solo puede traerte disgustos. Valora lo que posees y escapa de una posible situación de peligro relacionada con el dinero o algún bien de tipo familiar.

Piscis

Si quieres mejorar en lo que a salud se refiere, tendrás que hacer caso de un consejo médico y aplicar la prudencia. No es que sea nada grave, pero date un tiempo para reponerte si has tenido algún pequeño accidente o contratiempo. No tengas prisa.