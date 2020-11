Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 26 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Esperas la llegada de cierto dinero y con toda probabilidad no va a tardar en llegar esa cantidad que ahora te soluciona mucho más que antes. Mantendrás ciertas actividades que necesitan de esa entrada económica y eso te traerá calma y buen humor.

Tauro

El control de tu cuenta corriente será muy importante ahora porque es posible que alguien te reclame algo y con todo eso por escrito podrás demostrar que llevas razón. No te preocupes por nada porque a pesar del mal trago todo saldrá bien.

Géminis

Sería muy precavido por tu parte no entrar en nada que tenga que ver con el azar, ya que ahí no vas a encontrar lo que te conviene y corres el riesgo de algún engaño. Hay gente poco clara cerca y te interesa no seguir a su lado o bajo su influencia.

Cáncer

Si sientes mucha tensión acumulada, debes realizar alguna actividad que te ayude a desconectar de los problemas. Quizá una nueva afición por la cocina o el deporte o simplemente ordenar tu entorno te vendrán bien para alejarte de lo negativo.

Leo

Al fin te llega el momento de ver cómo lo que habías esperado se cumple. Será una sensación muy agradable y satisfactoria con la que podrás volver a sentir mucha esperanza y alegría. Déjate llevar por ese momento y vive con fuerza el presente.

Virgo

Ya mediada la semana puede que aparezca cierto cansancio debido a los esfuerzos laborales que has venido realizando. No te extralimites porque eso te puede pasar factura cuando menos lo esperes. Tu cuerpo necesita descanso y tu mente distracción.

Libra

Si tienes un exceso de información sobre ciertas cuestiones, no vas a conseguir reequilibrarte en muchos sentidos. Elige bien lo que lees o lo que escuchas y evita estar constantemente consultando el móvil. No te va a aportar tranquilidad, precisamente.

Escorpio

Aceptar el paso del tiempo es hoy un ejercicio que tengas la edad que tengas te puede venir muy bien para valorar y centrarte en el presente. Si lo haces así, te vas a sentir mucho mejor ahora. Te darás cuenta de lo importante y de lo que no lo es.

Sagitario

No es bueno hacer demasiadas cosas a la vez porque aunque no lo creas, eso puede pasar factura a tu organismo, física y mentalmente, sin que apenas te des cuenta. Lo mejor y más sabio es que te dediques a una sola cosa. Te saldrá mejor.

Capricornio

Puede surgir algún imprevisto que frene los planes que tenías en relación con alguna tarea que querías hacer hoy. Intenta recomponer la situación con el mejor ánimo posible y todo irá sobre ruedas. No todo está perdido, ya lo verás.

Acuario

Hay una prueba que debes de pasar y no lo podrás evitar de ninguna manera. Asume la situación y encárala sin miedo, porque no hay razones para que no puedas superarla con creces. Si tiene relación con los hijos, vas a tener mucha energía.

Piscis

Hoy estarás lo suficientemente en calma como para meditar y dar vueltas a asuntos que quizá habías dejado aparcados por las prisas. No será un tiempo en vano si sacas conclusiones prácticas para el futuro. Es lo más inteligente que puedes hacer.