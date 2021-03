Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 25 de marzo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No le des tantas vueltas y pon el foco de atención sobre tu salud y lo que le conviene a tu organismo. Un buen chequeo no está de más y lo sabes, no debes de sentir temor porque todo estará en orden. Un detalle puede ser importante de cara a mañana.

Tauro

Hay planes que no quieres retrasar y vas a seguir adelante con ellos aunque eso suponga un poco un salto en el vacío, ya que no tienes claro muchas cosas del futuro. Pero lo importante es el presente y a eso te vas a dedicar. Es posible un cambio de lugar o ubicación.

Géminis

Hay decisiones importantes relacionadas con los negocios hoy en tu horizonte. Algunas de ellas no pueden esperar más, pero si actúas con decisión vas a acertar de pleno. Más adelante lo comprobarás. El riesgo que corres tendrá su compensación.

Cáncer

No es que sea lo ideal ni lo más aconsejable, pero quizá hoy vas a decir una pequeña mentira para cubrir algo que no te apetece que se sepa o que no quieres hacer. Procura que no afecte ni ponga en compromiso a nadie. Es solo cosa tuya.

Leo

Sientes inclinación hoy hacia tareas altruistas que te pueden dar muchas satisfacciones espirituales y en eso debes estar hoy con el humor expansivo y con la mejor disposición. Intentarás convencer a alguien más de que se una a esa experiencia.

Virgo

Resalta hoy en ti tu lado más obsesivo para que las cosas estén bien hechas, pero eso puede ponerte en una situación algo tensa con alguien que es perezoso o que no tiene ningún cuidado al trabajar. Procura explicarlo todo con calma y paciencia.

Libra

No debes pararte demasiado a pensar lo que debes hacer, sino actuar de manera decidida en un tema de salud que es importante y que te cuesta más pensar en ello que actuar. Será a tu favor y por eso no debes de sentir ninguna clase de temor.

Escorpio

No reabras un problema que ya estaba zanjado y que tiene que ver con un familiar. Es posible que no te guste cómo están las cosas, pero ahora no es el momento emocional mejor para volver a discutir. Más adelante las circunstancias mejoran.

Sagitario

No es necesario que vayas tan deprisa a algo que no es de tu incumbencia. Si un amigo o una amiga te pide un favor, estará bien que lo hagas, pero cuando a ti te venga bien. No debes de dejar que nadie te manipule emocionalmente.

Capricornio

Hoy remontas mucho el vuelo emocionalmente porque recibes una propuesta interesante para hacer un trabajo puntual que te va a sentar muy bien no solo a tu bolsillo, sino en todos los sentidos. Te reconfortará mucho sentirte útil.

Acuario

Hoy mira todo con cierta distancia, sin implicarte demasiado en nada y más si tienes una reunión para solucionar un tema común con otras personas. Hay intereses contrapuestos. Deja que hablen los demás y cuando tengas esos datos, habla tu.

Piscis

Puede que sientas preocupación por un hijo o una hija que atraviesa cierta racha complicada, pero de momento, lo mejor es que mantengas el humor y le hagas sentir que estás a su lado de manera positiva. Esa será su mejor medicina.