Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 25 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si te miras en el espejo y sonríes, aunque te suponga un cierto esfuerzo, todo va a ir mejor. Creer en ti y sacar lo mejor que llevas dentro es la meta que hoy debes proponerte para caminar con tranquilidad. Por la noche, leerás o verás algo que te sorprenderá.

Tauro

Si crees que tu relación de pareja no es todo lo buena que te gustaría o ves que peligra, quizá ha llegado el momento de buscar alguna clase de apoyo. Analizarla desde fuera puede traerte una visión iluminadora. Así aclararás si te merece la pena seguir o no.

Géminis

Estás jugando a la ambigüedad con una persona y a veces te dejas querer y otras no y ese juego puede salir alguien dañado, ya que probablemente no entienda de que vas y lo que quieres. Cuidado, los vaivenes sentimentales son peligrosos para todo el mundo.

Cáncer

Sabes que estás confiando demasiado en alguien que realmente no conoces todavía muy bien, pero esa manera de ser tan ingenua que tienes en ocasiones y bien pensada te lleva a no protegerte demasiado. Ve con más calma y son idealizar a nadie.

Leo

Te empeñas en conseguir un objetivo y lo cierto es que hoy alguien te va a ayudar a ello casi sin proponérselo. Será en el transcurso de una conversación telefónica o con un wasap. Te dará una clave muy valiosa para que puedas seguir una senda nueva.

Virgo

Un día muy agradable que aprovecharás muy bien y en el que harás cosas interesantes, de esas que te reconfortan mucho, quizá relacionadas con la naturaleza o con la cultura. Lo compartirás con amigos y además descubrir’s un buen gesto o una virtud de uno de ellos.

Libra

Buscarás hoy una manera de pactar y de llegar a un acuerdo con un grupo de trabajo o relacionado con lo político o lo social. Será una labor bastante trabajosa en la que deberá imponerse la comprensión. No debes dejar que suceda nada que estropee lo positivo.

Escorpio

Das un paso más para mejorar algo que tiene mucho que ver con sentirte mejor físicamente y no te van a faltar fuerzas mentales ni una voluntad férrea para ello. Alguien te apoya y te da ánimos, y dentro de muy poco te vas a sentir mucho mejor.

Sagitario

No discutas con nadie hoy y si ves algo que no te gusta demasiado o alguien dice palabras huecas o con mala intención, no hagas caso de ellas. Sigue tu camino sin mirar hacia ningún lado. No hace falta que te detengas en lo que te hace infeliz.

Capricornio

Tu humor mejora mucho a lo largo de la jornada porque tendrás tiempo para disfrutar de algunas de tus aficiones que habías dejado de lado por circunstancias ajenas a ti. Sonrisas no te van a faltar y hay alguien con mucha fuerza cerca.

Acuario

No te pongas a prueba en algo relacionado con la resistencia física, ya que puedes correr algún peligro de lesiones o lamentarlo posteriormente. Fijarse metas, sí, pero con prudencia y sin exagerar. Debes regresar a lo que hacías antes pausadamente.

Piscis

No estaría de más que hoy no le exijas tanto a alguien de la familia que a veces te saca de tus casillas porque no hace lo que crees que debe. Si hablas con esa persona, deja que se abra y muestra comprensión. Al fin y al cabo, le llevas en tu corazón.