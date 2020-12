Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 24 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Pondrás lo mejor de ti para intentar que todo sea amable y llevadero y te será bastante fácil si tienes niños cerca de ti. En cualquier caso todo va a ser mucho más agradable de lo que esperabas. Confía en cómo se desarrollan las cosas y en las personas.

Tauro

No te apetecerá mucho estar pendiente de las redes sociales hoy porque de alguna manera no tienes muchas intenciones de estar todo el rato contestando mensajes en ellas o mirando lo que hacen los demás. Es una decisión buena apagar el móvil.

Géminis

No te importará tener tranquilidad e incluso salirte de la norma habitual en estas fechas porque comprendes que hay cosas que son diferentes y que hay que asumirlas. Se lo explicarás a otras personas o niños y conseguirás que lo asuman.

Cáncer

Hoy saldrás un poco de la rutina y de lo que viene siendo habitual en tu día a día desde hacer algún tiempo y eso, de alguna manera, te renovará mucho. Aprovecharás para disfrutar sin pensar ni plantearte nada más. Será un soplo de aire fresco.

Leo

No des lugar a que alguien cercano se enfade porque no quieres hacer algo. Es una jornada para no dejarse llevar por ningún mal rollo y procurar que todo fluya sin tensiones ni malas caras. Es lo mejor y al final lo que te va a reportar más calma.

Virgo

Es muy posible que eches de menos a alguien, pero tendrás que ver cuál es el lado positivo de esa separación y asumir que tiene un valor que te puede favorecer mucho en el futuro. Es algo que tu has elegido y que te compensará más adelante.

Libra

Recordarás y volverás a vivir de alguna manera momentos felices de tu infancia relacionados con estas fechas y eso es bueno porque podrás disfrutar de algo que no esperabas. Déjate llevar y vuelve a la infancia por un rato, será divertido.

Escorpio

Será una jornada con bastantes ocupaciones incluso si hay menos trabajo u obligaciones que en otros tiempos. Déjate un rato para estar a tu aire o dar una vuelta y contemplar algún paisaje lleno de color. Eso te dará mucha energía positiva.

Sagitario

No anticipes en tu mente lo que va a ocurrir o cómo lo puedes pasar en una reunión. Si crees que va a ir mal o que de alguna manera sufrirás, lo más probable es que suceda. Cambia el chip y piensa en positivo, o al menos en un tono intermedio.

Capricornio

Haz todo lo posible por crear un ambiente distendido a tu alrededor incluso si tienes que hablar con alguien que no te cae muy bien. No hace falta que entres en temas espinosos, mejor algo frívolo para una conversación que no tiene porqué ir mal.

Acuario

Pasarás una noche tranquila, quizá con menos bullicio del habitual, pero eso no te va a importar porque estarás con alguien a quien quieres mucho y eso te hará sonreír y disfrutar de todo. Si practicas algo de generosidad, no faltará la recompensa.

Piscis

Que lleguen estas fechas no significa que tires por la borda todo el esfuerzo que has hecho relativo a una alimentación más sana. Un capricho, sí, pero con mucho control porque te conviene mantener todo eso que has ganado para tu salud.