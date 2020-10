jueves 22 de octubre de 2020

Sacar a relucir ciertas emociones, no te va a hacer daño, a pesar de tu tendencia a la introspección y a no contar a nadie tus sentimientos. Debes dejar de controlarte tanto, no es bueno. Hablar en voz alta de lo que te preocupa es curativo.

Hay cosas que desconoces, aunque no lo sepas aún, de una persona que hace poco ha entrado en tu vida y que comienza a estar muy presente en tu día a día. Te conviene buscar esa información para que después no te lleves un desengaño.

Vas a encontrar mucha inspiración para cambiar cosas o renovar algunos elementos que aumentarán tu calidad de vida y además sin gastar demasiado dinero. Tu creatividad será un plus que no te fallará. Se te ocurrirán muchas y muy buenas ideas.

Debes aceptar que el tiempo pasa, pero que eso no es nada malo, al contrario, ya que te supondrá adquirir una experiencia que no tienes y a la que después podrás sacarle mucho partido. Ten paciencia y ve paulatinamente, el camino es largo.

