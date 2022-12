jueves 22 de diciembre de 2022

El destino te va a traer un gran éxito o una gran alegría inesperada, aunque no es la que a ti te hubiera gustado tener y estabas persiguiendo, por eso hoy va a ser para ti un día agridulce, aunque con un balance positivo. Pero aunque los demás se alegren o te feliciten tú no podrás evitar estar un poco triste o algo contrariado.

Este será para ti un día de trabajo, esfuerzo y sacrificio, pero cuyos frutos no los recogerás hoy o a corto plazo, sino un poco más adelante. Tanto si ese es tu deseo como si no, ahora tienes que hacer las cosas mirando a medio o largo plazo, porque lo que verdaderamente te preocupa o deseas solo se resolverá con tiempo.

