jueves 21 de mayo de 2020

Deja que pase la tensión y que las aguas vuelvan a su cauce poco a poco. Afectivamente será un momento de altibajos porque ha habido momentos estresantes en los últimos tiempos y has descubierto algunos aspectos que no esperabas de familiares o de pareja.

No dejes que el escepticismo haga mella en ti hoy y lo veas todo con una capa de negatividad porque alguien te niega algo que te apetecía obtener de inmediato. Quizá no ha llegado el momento idóneo de que lo tengas. Es cuestión de paciencia, todo tiene su momento.

No es muy conveniente que estés todo el día sin dejar de mirar el móvil y las redes sociales. Hay demasiadas opiniones que no son sanas o que juegan a la confusión. Lo mejor es que te alejes de todo ello durante un tiempo. Apaga el móvil, no pasará nada.

No te importará mucho la vida de los demás y no juzgarás a nadie por su modo de vivir y ese sentido de la tolerancia va a ser muy importante hoy para relacionarte con tu entorno más cercano. Esa actitud te la agradece alguien de manera pública.

