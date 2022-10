Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 20 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy tendrás que tomar alguna decisión difícil, hacer algo que no deseas, pero sabes que es necesario y no hay otro camino. En estos momentos los planetas te favorecen, sobre todo Júpiter, pero eso no impide que para tu propio beneficio, a corto o largo plazo, a veces tengas que tomar algunas decisiones bastante dolorosas.

Tauro

El Sol te influye de modo claramente favorable y estás ante un gran momento tanto para tu trabajo y vida social como para la vida íntima, el amor y la familia. Hoy todo tenderá a salir del modo que tú deseas y la suerte estará de tu lado, pero también debes tener cuidado con las envidias que te rodean, pero que tú no ves.

Géminis

A listo, astuto y sagaz no te gana nadie, y esto es porque alguien cercano a ti te va a echar un pulso, pero finalmente el éxito va a ser para ti. Alguien se cree más listo que tú y va a tratar de perjudicarte, pero al final será él quien saldrá perjudicado y con ello tendrás un enemigo que al fin se ha descubierto y te ha dado la cara.

Cáncer

Devuelve bien por mal, ponle una flor a quien te pone una espada. No creas que solo es algo espiritual o religioso, también es muy inteligente porque para ti es muy fácil ganarte en corazón de los demás, pero puedes salir mucho más dañado si tratas de ir por las malas. Siempre triunfas cuando pones por delante el corazón.

Leo

Tienes una cierta sensación de injusticia, de que haces mucho, pero recibes muy poco, a veces piensas que siempre te toca bailar con la más fea. Nada de esto es real aunque si es cierto que te encuentras un poco bajo emocionalmente y todo te está costando más esfuerzo del que habías previsto. Pero ya pronto mejorará.

Virgo

Te espera un día estupendo en los asuntos de trabajo, uno de esos momentos en los que se recoge el fruto de todo lo que se ha trabajado y sacrificado durante mucho tiempo. Además, hoy la Luna está en tu signo y eso te proporcionará mayor inspiración y favorece alegrías en el ámbito sentimental, familiar y en torno del hogar.

Libra

Este será un día rico en buenas noticias y sorpresas agradables, pero también de gran actividad, tanto física como intelectual, incluso muy favorable si tuvieras que viajar, tanto si es por trabajo y negocios como algún asunto de tipo personal o de ocio. Suerte en los asuntos laborales y financieros, tus iniciativas serán acertadas.

Escorpio

Buenas noticias en el amor, vas a tener un golpe de suerte o, en su caso, los esfuerzos que has hecho por ganarte el amor de la persona de tus sueños ahora por fin darán frutos. Pero si quieres que todo ello no se te caiga como un castillo de naipes debes ser discreto y guardarte para ti tu felicidad. Ten mucho cuidado con las envidias.

Sagitario

Este será uno de los signos más afortunados del día de hoy. Aún continuas bajo la protección de los mejores y más benéficos planetas y por eso hoy puedes tener un día muy fructífero en los asuntos de trabajo y bastante feliz en la vida íntima. Te vas a sentir como un barco que navega con viento a favor y pronto llegará a buen puerto.

Capricornio

Los asuntos del corazón te están causando muchos disgustos, aunque muchas veces las personas que te rodean apenas se den cuenta de ello debido a tu enorme autodominio. Es necesario que cortes las amarras con un pasado que en su momento fue bueno y feliz, pero ahora, de un tiempo a esta parte, solo te está causando dolor.

Acuario

Hoy vas a hacer algo que te encanta y va muchísimo con tu personalidad, seguir un camino diferente, alejarte de la senda por donde van todos y de las soluciones admitidas por todos. Hay vas a sacar más que nunca tu lado rebelde y buscarás, por otro lado, tus propias soluciones, pero esto es, precisamente, lo que te llevará al triunfo.

Piscis

Ten cuidado con los asuntos laborales o los negocios, te van a jugar una mala pasada, algo que no te esperas. No te fíes de tu entorno cercano, tienes muchos amigos que en realidad no lo son en absoluto. Si tienes buenas noticias o esperas un éxito no lo vayas contando. Te preparan una traición, pero si estás preparado ya no será igual.