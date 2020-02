Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 20 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay cierto revuelo a tu alrededor en el trabajo o comentarios que pueden influir en tu ánimo. Pero no debes hacer demasiado caso de lo que no está nada claro. Sigue a lo tuyo sin dar demasiado crédito a nada de lo que oigas. Por la noche, relájate con un buen libro.

Tauro

Te centrarás hoy en los afectos de la familia porque te apetece sentirte cobijado e incluso si estás lejos, la tecnología te ayudará a estar en contacto con las personas que te dan calor y que se preocupan por tu bienestar. Te sentirás bien.

Géminis

Puede que no sea hoy el mejor día para cerrar un negocio, así que procura aplazar una reunión o evitar dar una respuesta definitiva sobre un asunto que implica dinero o al menos un compromiso. Es mejor que veas antes otras opciones.

Cáncer

Hay una persona bastante cerca que tienes ideas contradictorias sobre ti y que actúa de una manera poco clara. Debes alejarte de ella, al menos de momento. Dale tiempo y tómate el tuyo para averiguar de qué va. No vas a perder nada si lo haces.

Leo

Un encuentro casual con alguien del pasado te va a da mucha alegría porque es alguien con quien te llevabas muy bien. También te ayudará a pensar cómo ha evolucionado tu vida y quien eres ahora. Todo ello contribuirá a sentir mucha satisfacción personal.

Virgo

Es posible que hoy te debatas entre tus obligaciones y tus ganas de pasarlo bien y de divertirte. Pero debe primar en ti la responsabilidad del trabajo o de los estudios. Ya pronto llega el fin de semana y entonces tendrá más tiempo para el ocio.

Libra

Hay una idea que ronda por tu mente sobre una relación afectiva que no es nueva y que siempre permanece en el fondo de tu corazón, aunque ahora mismo no estés con esa persona. Vive el presente y no pienses más en lo que no pudo ser.

Escorpio

Por algún método te llegará hoy una información que te sirve para mejorar tu vida de alguna manera. Si es relativo a la salud, no lo eches en saco roto y proponte seguir ese consejo tan importante. Te puede evitar algún problema dentro de un tiempo.

Sagitario

En el trabajo comienza a aclarase una situación que ha traído mucha tensión a tu alrededor. Quizá no es lo que esperabas, pero al menos ya tienes claro cómo actuar y con quién hacerlo. Ese nuevo interlocutor no es tan malo como crees, deja fuera los prejuicios.

Capricornio

Debes hacer caso a los consejos profesionales si quieres una solución a un tema legal que no sabes cómo abordar porque es complejo. Si tiene que ver con herencias, deberás hacer un viaje pronto. Pon al día tus cuentas, cuanto más claro lo tengas todo, mejor

Acuario

No todo el mundo debe enterarse de tu vida personal y de lo que haces a cada paso. Procura no exponerte tanto en las redes sociales y mantener protegida tu intimidad. Te hará más bien del que crees ya que estar todo el día expuesto no es positivo.

Piscis

Sigues con la inspiración a flor de piel y con muy buen talante en todo lo que haces. Hoy ayudarás a una persona a solventar un problema y no te importará perder tiempo de tu ocio para hacerlo. Recibirás un correo o un mensaje con mucho cariño y apoyo.