jueves 2 de julio de 2020

Si echas cuentas, verás que no te queda más remedio que hacer ciertos ajustes en tu economía. Eso, de momento, te traerá un poco de mal humor, pero ten claro que esa situación no va a durar demasiado y que poco a poco volverás a estar donde antes.

Preferirás saber la causa de una actitud de tu pareja o de una persona cercana porque no entiendes ahora sus reacciones y eso te lleva a sentir inseguridad y pensar que el problema está en ti. Pero no es cierto, así que no te culpabilices inútilmente.

No le quites gravedad a un asunto relacionado con un grupo al que perteneces, social o político, ya que pueden suceder acontecimientos importantes que quizá te obliguen a tomar una decisión radical. En cualquier caso, no vas a salir con ningún daño.

