Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 19 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

En demasiadas ocasiones tu problema es que eres muy impaciente, así que mantén la calma ante esos deseos de una historia sentimental que no llega. Disfruta de tu soledad, puede ser muy divertida ya que te permite ser independiente y hacer lo que te apetece.

Tauro

Alguien puede ponerte hoy a prueba y hacerte estallar en el momento menos oportuno, así que mantén la mayor calma posible y la confianza en tus opiniones y en tus actos. La tormenta pasará pronto si sabes mantener un actitud respetuosa.

Géminis

Es muy probable que hoy cierres algún aspecto que quedaba suelto de un tema legal aunque sea a costa de un desembolso económico. Pero piensa que después lo vas a recuperar y que te quedarás en paz por fin. Cierra esa página de tu pasado ya.

Cáncer

Cuidar a la pareja, mimarla un poco más, es algo que hoy debe ser una prioridad para ti porque será la manera en que la relación fluya mejor que lo ha hecho en los últimos días por varias causas. Te sentirás muy bien porque consigues que todo funcione mejor.

Leo

En el aspecto familiar no debes de temer hoy por nada, así que no ejerzas presión sobre los hijos, si tienes, y déjales que vivan un poco su vida sin poner demasiadas cortapisas. Les conviene volar libres para adquirir responsabilidad y evolucionar.

Virgo

Hoy debes de tener especial cuidado en lo que lees en las redes sociales porque no será verdad y te puede afectar más de lo que crees. Buscar la aprobación en ellas no es una buena idea para ti por tu perfeccionismo. Apaga el móvil y lee un buen libro.

Libra

Sigues dando vueltas una y otra vez a tu realidad y lo mejor que puedes hacer hoy es no quedarte en casa y no obsesionarte con el asunto. Las ideas negativas no sirven más que para emborronar el ánimo.

Escorpio

Es posible que estés jugando a varias bandas a la vez, con varias personas, en temas de contactos amorosos a través de la tecnología, pero eso no te va a ayudar demasiado a encontrar lo que buscas. Ojo con eso que te puede dar alguna sorpresa desagradable.

Sagitario

No dejes que tu carácter se ponga hoy a decir cosas que no quieres decir en el fondo. Debes controlar tu humor y no resultar desagradable a nadie, en especial a los compañeros de trabajo. Eso es muy importante porque hay cierta tensión en él.

Capricornio

Alguien que significó mucho par ti en el pasado intenta volver a tu lado. Pero ahora ya estás en otra etapa de tu vida y eso debes hacérselo comprender cuanto antes. No dejes que tu ego se interponga por mucho que te sientas bien con ello.

Acuario

Averiguas por fin quién es la persona que te ha cortado un cierto ascenso o que te ha apartado de un trabajo que querías. No lo veas como un competidor o competidora. Acepta la realidad y sigue adelante. Eso también forma parte del juego.

Piscis

Regresa a ti cierto sentido del humor, aunque probablemente cargado de ironía y eso va a pasar en particular con algunos aspectos de la profesión o de un negocio en el que están implicados varios socios. Utiliza tus armas, esas que sabes te dan buenos resultados.