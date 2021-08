Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 19 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Reclamas algo que es tuyo y que te corresponde por derecho propio, así que no debes dejar que nadie te lo arrebate o dude de ello. Intenta pactar con buenas palabras si se trata de una herencia o de algo de la familia. Es lo que menos esfuerzo te va a costar.

Tauro

No es ahora cuando debes de obsesionarte con tener pareja o con trazar más responsabilidades con la que tienes. Por el momento, lo más indicado es que te dediques a disfrutar del tiempo que pasas con ella o con amigos u otras relaciones que te dan diversión.

Géminis

Lo que dicen las redes sociales no es toda la verdad, sino una parte de ella que a veces es muy interesada. En cualquier caso, no dejes que la pantalla te coma todo el tiempo y que no hagas otra cosa que mirar y mirar. Puede convertirse en algo peligroso.

Cáncer

No eches la culpa a nadie de algo que solo tu has provocado con tu actitud. Debes buscar la objetividad para enfrentarte al problema cuanto antes y rectificar en cuanto puedas. Si es un asunto con la pareja, plantéate si quieres seguir o no con esa relación.

Leo

Si sales de casa con una sonrisa, hoy puede ser un día especial porque vas a provocar que también te sonrían a ti. No descartes que alguien te haga un regalo muy especial, sorprendente porque no lo esperas. Descubrirás la generosidad de esa persona.

Virgo

Realmente hoy vas a estar mucho mejor que en días anteriores y eso lo notas en que ves que tu postura ya no es tan rígida con algunas cosas y que no te parece todo tan complicado o difícil de alcanzar. La confianza en ti mismo o misma aumenta.

Libra

Un viaje o un evento de algún tipo te va a traer muy buenos recuerdos y ganas de seguir haciendo planes que incluso ya habías desechado. Pero piensa que siempre hay una oportunidad de descubrir cosas nuevas que te traen felicidad. No es imposible.

Escorpio

Echarás de menos una actividad social o de cualquier tipo que ya no es como era antes y que parece complicado que pueda volver a su forma anterior. Debes asumir que todo cambia y que no siempre es negativo, mira todo lo bueno que ofrece ahora.

Sagitario

No discutas ni te pongas delante de nadie que sea intolerante o que de alguna manera ejerza una visión negativa de las personas o de las situaciones. Lo mejor es que tranquilamente te apartes de su lado, su ira no te conviene, busca la paz.

Capricornio

Alguien de la familia te preocupa y no vas a poder evitar que sus necesidades se conviertan en las tuyas, así que lo mejor es que te armes de paciencia y asumas cuanto antes la situación. Con el tiempo te alegrará haberlo hecho.

Acuario

Quizá tengas hoy un poco de aburrimiento, ya que lo previsible no te va, te cansa y esa sensación puede estar muy presente, incluso si estás de vacaciones. Vas a buscar cosas nuevas que hacer, y eso está muy bien. Prueba con algún deporte o ejercicio.

Piscis

Quizá te estés justificando por no hacer algo que te ha pedido tu pareja, pero que no te apetece nada hacer. No busques excusas y dile simplemente la verdad, porque lo más probable es que te apetezca tener tu espacio y mantener una charla privada con un amigo o amiga.