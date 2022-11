jueves 17 de noviembre de 2022

Aunque todo irá bien y el día no te traerá graves calamidades ni disgustos, sin embargo, hoy te mostrarás especialmente frío, introvertido o melancólico, incluso si habitualmente eres muy comunicativo hoy se te verá algo más apagado o parecerá que tienes la cabeza en otro sitio. Por fortuna no es nada grave y muy pronto va a pasar.

