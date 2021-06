Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 17 de junio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Esperas con ilusión una cita o una salida con alguien con quien no sueles hacerlo porque hay ciertas circunstancias que lo impiden y las cosas no son como te gustaría. Disfrutarás de ello, pero no te hagas ilusiones que no son ciertas, ojo.

Tauro

No pongas pegas a alguien si tienes una posición de mando en el trabajo o en un grupo social de alguna clase. Deja que los demás expongan sus opiniones sin coartar nada de lo que quieran decir. Debes dar cabida a todas las opiniones. Ten paciencia.

Géminis

Sabrás organizar muy bien algún evento algo complicado o una tarea en la que se necesita una visión de conjunto que tu vas a tener muy clara hoy. Alguien colabora estrechamente contigo en ese asunto y lo cierto es que todo saldrá bien.

Cáncer

No debes de preocuparte de algo que le sucede a un hijo y más si es pequeño porque no tendrá tanta importancia o gravedad como crees. Relájate y pon un poco de disciplina en su vida, es lo mejor. Poco a poco todo volverá a la normalidad.

Leo

Te va eso de superar retos, y hoy alguien te brinda la oportunidad de hacerlo. No te lo vas a pensar y te pondrás a prueba, confiando en tus posibilidades. Eso está muy bien, pero valora también los riesgos. Aún así estará todo bien aspectado.

Virgo

A veces te gusta gozar de un cierto aislamiento, pero hoy sentirás todo lo contrario: la necesidad de estar rodeado de gente y en contacto con los demás, especialmente con tus familiares a los que hace tiempo no ves demasiado.

Libra

Hoy pondrás el foco de atención en recomponer algún tema que por las circunstancias no has podido terminar desde hace tiempo y ahora ya puedes hacerlo al trasladarte a un lugar algo lejano. Ese viaje pude ser también un viaje interior.

Escorpio

Rompe con esa tendencia tan tuya a ver demasiados fantasmas y enemigos en el trabajo o en un grupo al que perteneces, porque no es verdad. Sigue tu camino y no te fijes tanto en el de los demás. No hay nadie que realmente quiera hacerte daño.

Sagitario

Te gusta enseñar ciertas cosas que posees y eso puede ser un poco de presunción que no es tan conveniente como pueda parecerte aunque disfrutes con ella. Ojo, ten un poco de discreción, ya que alguien que lo está pasando mal puede ofenderse.

Capricornio

Hoy necesitas relajarte y alejarte de ciertos temas que te están causando estrés. Lo mejor es que cambies el chip con una película o un libro o cualquier deporte que te haga desconectar de todo eso que te empieza a pesar demasiado.

Acuario

Hay corrientes de afecto que hoy te serán muy positivas y que te harán disfrutar mucho de algún momento, bien con los hijos bien con amigos o con pareja. No pienses en nada que no sea eso. Procura descansar algo más, dormir más.

Piscis

Gracias a que tu tono vital ha subido mucho, podrás volcar esfuerzos en ayudar a una persona de la familia que necesita que le escuches y que le des el mayor cariño posible. Lo harás de buen grado y eso te va a compensar de muchas formas.