jueves 17 de diciembre de 2020

Si estás haciendo una cosa, una tarea y pensando en la siguiente, no te va salir bien. Si es un tema de estudios, no creas que los resultados vendrán solos, se necesita esfuerzo y atención para triunfar en ello. Deja de perder el tiempo con las redes sociales.

No quieras abarcarlo todo hoy y sentirte perfecto o perfecta, porque nadie lo es. Lo más prudente es que sepas qué es lo más importante que tienes que hacer y no te dejes arrastrar por las apariencias. Así obtendrás una mayor satisfacción personal.

Puede que sientas muy cerca el afecto de alguien que te aprecia mucho. Es una amistad que merece la pena mimar y que debes cuidar con algún detalle, incluso si no tienes costumbre de hacerlo. No es tan complicado ni te costará mucho dinero.

Esas costumbres que tenías y que estás cambiando poco a poco, quizá por las circunstancias, no son nada negativo sino todo lo contrario. Hay algunas cosas que le sientan mucho mejor a tu organismo. Has dejado hábitos muy inconvenientes.

