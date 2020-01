Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 16 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Afectivamente no debes cerrarte a nada ni a nadie porque aunque no lo creas, siempre hay tiempo de encontrar a una persona que pueda hacerte sentir de una manera especial. Hoy deja que todo fluya y si conoces a alguien, no pongas pegas ni tengas prejuicios.

Tauro

Las tareas o trabajos de tipo intelectual o artístico estarán hoy muy bien aspectados en tu signo, lo que va a contribuir que si te dedicas a eso, todo salga muy bien. Alguien te va a felicitar o aplaudir. Tu autoestima florece, no te reprimas.

Géminis

Derrocharás energía y sonrisas porque te encomiendan una labor que te gusta mucho y en la que te encuentras como pez en al agua. Vas a ponerte a darlo todo y eso está muy bien, pero procura distribuir bien el tiempo para no obsesionarte con ello.

Cáncer

No te interesa para nada mezclar amor y trabajo, ya que pueden surgir conflictos si no lo sabes diferenciar bien y te llevas a casa las discusiones profesionales. Si es así, empieza a distanciar una cosa de la otra cuanto antes. Te juegas mucho con ello.

Leo

Comunicarse con el mundo es un tarea importante para la que tienes muchas opciones. No dejes de hacerlo hoy a través de las redes sociales o personalmente, pero mantenerse en contacto con los demás merecerá la pena. Hay mucha gente que te sigue, ojo.

Virgo

Ten precaución y no seas demasiado ingenuo ni te creas todo lo que te digan. No esperes demasiado de tus compañeros de trabajo, ya que pueden fallarte a la hora de la verdad. Cada uno va a lo suyo, no lo olvides, y planifica tus pasos con antelación.

Libra

Ya ves las cosas de otra manera y te has convencido de que lo mejor que has podido hacer es lo que has hecho. Date una tregua mental, no le des más vueltas y distráete todo lo que puedas con algo divertido que no tenga nada que ver con lo habitual.

Escorpio

Lo relacionado con la salud mejora bastante y si no es la tuya, la de alguien cercano va a empezar a ir mucho más positivamente, lo que te anima bastante y te permite estar más libre y con más tiempo para ti y para tus intereses y aficiones.

Sagitario

Vas a sorprender a propios y extraños con unas palabras dichas delante de un grupo o en una reunión de trabajo que serán muy acertadas. Alguien descubre tus capacidades y te ofrece algo importante. Será tu mejor momento si sabes aprovecharlo.

Capricornio

Has dejado abandonado un poco todo lo relativo a una dieta más sana y te has dejado llevar por una alimentación poco correcta, así que no te extrañe empezar a notarlo ya. Pon remedio cuanto antes o la báscula empezará a subir y tu ánimo a bajar.

Acuario

Si piensas en empezar a practicar alguna disciplina para conocerte mejor, estás en el buen camino. El yoga o la meditación pueden ser pasos muy importantes en ese sendero que te traerá mucha paz interior. Hazlo con profesionales, no aficionados.

Piscis

Debes apoyarte en tus recursos emocionales internos o en alguien a quien le cuentes tus intimidades para sobrellevar una posible discusión familiar o un disgusto. Pero no debes preocuparte demasiado, pasará pronto. Manéjalo con tranquilidad, date tiempo.