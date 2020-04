jueves 16 de abril de 2020

La timidez no es tu problema y eso hoy lo vas a demostrar porque no te importará nada llevar la voz cantante en algo relacionado con el público o con la comunicación. Será muy interesante ver cómo lo reciben los demás. Observa bien.

No es necesario que exhibas tu imagen en las redes sociales con tanta asiduidad porque quizá estás yendo demasiado lejos y no te conviene tanta exposición. Puede volverse en tu contra antes de lo que te esperas. Las críticas pueden ser algo excesivas.

Debes tener cuidado con ciertas tentaciones amorosas que estén fuera de la pareja, incluso si son virtuales. No te traerán más que conflictos y es probable que ahora no salgas de ellos muy fácilmente. Disimular el asunto será bastante complicado en este momento.

Te encomendarán una tarea con la que no te encuentras demasiado a gusto, pero no te queda otro remedio que hacerla a pesar de tu opinión sobre el tema. Al final, le encontrarás su lado positivo. Piensa que lo haces por los demás, no sólo por ti.

