jueves 15 de diciembre de 2022

Ser libre o independiente se encuentra entre las cosas más importantes para ti. Aunque puedas llegar muy lejos o lograr tener muchas cosas no te sentirás nada bien si todo ello te obliga a atarte a la voluntad de otro, y mucho más aún si sus acciones no coinciden en nada con tu forma de ver la vida. Hoy reflexionarás sobre esto.

Hoy vas a lograr algún objetivo laboral o financiero que te va a costar mucho esfuerzo, más del que suele ser habitual, pero al final el triunfo será para ti. Pero si quieres que las cosas sean un poco más fáciles no debes olvidar que será la inteligencia la que te ayude a conseguirlo, no una voluntad de hierro ni gran agresividad.

