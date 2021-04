jueves 15 de abril de 2021

Tienes responsabilidades que no debes dejar de cumplir, ya que de lo contrario, puede instalarse frialdad o mal rollo entre tu y esas personas con las que has adquirido esas obligaciones personales. Ojo con dejarlas de lado por cansancio o aburrimiento.

Si sigues lo que te dicta tu intuición con una persona que acabas de conocer, estarás en lo cierto y te evitarás algún disgusto posterior. Al principio pensarás que es especial, pero después verás que no y que lo que hay no te gusta demasiado.

Has dedicado mucho tiempo a un proyecto y has hecho bien porque hay algo que te favorece, aunque quizá te exija un paso más allá, algo relativo a cambiar de ciudad o de casa. Y eso te costará bastante decidirlo, pero debes mirar con perspectiva.

No revuelvas mucho los temas dinero incluso si crees que no estás siendo bien pagado o pagada, ya que ahora no es momento de plantear un asunto que tense una relación laboral. Busca la seguridad antes que el mero orgullo o la vanidad.

Averiguas algo que realmente no te gusta mucho de un amigo, algo que ha hecho o que ha dicho y que te parece de alguna manera una deslealtad. Lo mejor es que lo hables directamente, sin ningún tapujo. Así no crearás malentendidos.

