jueves 13 de mayo de 2021

Te conviene aclarar ciertas cosas con una conversación que no será agradable, pero que no te queda más remedio que tener. Aunque pases un mal rato, luego te vas a alegrar mucho. No temas por el resultado, ya que aportará luz y bienestar.

No te dejes llevar por una corriente de negatividad o de alguien que siembra dudas en un asunto que afecta a todo el mundo y es importante. Guíate de tu propio criterio nada más. Acertarás si no escuchas cantos de sirena ni opiniones malintencionadas.

You May Also Like