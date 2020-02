jueves 13 de febrero de 2020

Si practicas algún deporte, no es día para excederse con él. Hazlo, sí, pero con moderación ya que de esa manera no correrás riesgos de lesiones u otro tipo de problemas que luego te traigan consecuencias. Mira por tu organismo de una manera global.

Cuanto menos te ates a lo material, más libre te vas a sentir, así que debes intentar no acumular objetos que no te sirven para nada porque eso te puede traer cierto agobio. Debes de ser más flexible en todos los aspectos. No impongas tus normas.

No presumas de nada, y menos de bienes materiales, delante de otras personas que pueden sentir envidia de ti. No es algo que te convenga, cuanto más discreto seas, mejor te va a ir con esas relaciones que probablemente sean de trabajo. Cuidado.

Sentirás cierta perdida de libertad si te empeñas en atarte a una persona a la que acabas de conocer y realmente no sabes quién es. Debes ir con cuidado y ver si realmente esa persona merece la pena. Es momento de no dejarse llevar por las apariencias.

No es el momento más propicio, sobre todo si tienes un negocio, para arriesgar con una inversión fuerte. Lo mejor que puedes hacer es quedarte, de momento, como estás y no hacer ninguna clase de gasto innecesario. Dentro de poco te alegrarás de ello.

