Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 12 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te alegrarás de la generosidad que has mostrado con una amiga o un amigo al que le has invitado a un evento y que significa mucho para esa persona porque se trata de algo que deseaba mucho conocer o hacer. Juntos vais a pasarlo en grande, disfrutarás.

Tauro

Eliminas hoy de tu paisaje algo o alguien que no te interesaba tener cerca. Es un paso importante y difícil, pero te sentirás muy a gusto después de haberlo hecho. No tengas remordimientos, respira hondo y piensa que no te hacía ningún bien, al contrario.

Géminis

Una noticia te llena de esperanza con alguien a quien quieres mucho y que estaba pasando por un mal momento y ahora empieza a ver la salida del túnel. Compartirás su alegría y saldrás a celebrarlo. Regresarás a casa con una sensación excelente.

Cáncer

No descartes algún problema si tienes pareja porque hay terceras personas que están interviniendo en algo que no deben y opinando lo que se debe o no hacer. Puede que sean de la familia, no lo consientas. Es tu vida y nadie debe dirigirla.

Leo

Te apetecerá hoy no estar demasiado tiempo escuchando a alguien que es bastante pesado y procurarás quitártelo de encima cuanto antes. No debes sentirte mal por ello, porque no tienes ninguna obligación de aguantarlo. Un libro te traerá muy buenos momentos.

Virgo

Renovarse es importante en ocasiones y ahora quizá estás buscando tu propia esencia por lo que la imagen forma parte de esa búsqueda. Hoy tendrás una idea muy interesante para hallar lo que deseas, incluso si te parece atrevida la vas a poner en práctica.

Libra

Ignora ciertos comportamientos de una persona que no te aporta gran cosa, sobre todo si se trata de las redes sociales, ya que no influirán en nada en tu vida si sabes controlarlo. Es, simplemente, ruido que no aporta nada y hace perder otros momentos.

Escorpio

Tu encanto y seducción te resolverá hoy una papeleta en una situación un tanto complicada de la que vas a salir con mucha habilidad e inteligencia. Sorprenderás mucho a alguien que se quedará impactado por la manera de hablar. Convencerás.

Sagitario

Buscar objetivos realistas es algo sabio, eso no supone renunciar a los sueños y debes seguir intentado lo que deseas hacer. Pero con la mente puesta en seguir aprendiendo y trabajando para ello, no esperando que haya magia que te haga el trabajo.

Capricornio

Un amigo te dejará hoy cierto mal sabor de boca porque esperabas más de él en un tema relacionado con los negocios. Debes aceptar que cada uno es dueño de tomar las decisiones que desee aunque en este caso no sean las que te interesan.

Acuario

Los temas legales o de ventas o compras de cualquier clase estarán hoy muy presentes y quizá te roben bastante tiempo. No te pongas de mal humor si tienes, incluso, que seguir pendiente por la noche de ello buscando información o leyendo.

Piscis

Una situación familiar te lleva a hacer un viaje corto, pero que no te apetece mucho. Intenta relajarte y sacar el mayor partido posible buscando los puntos más positivos, como una comida agradable o un paseo por un lugar interesante.