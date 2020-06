jueves 11 de junio de 2020

Te has volcado mucho con tus hijos últimamente y ahora necesitas un poco de tiempo y espacio para ti. No debes sentirte mal por eso, porque es algo completamente natural. Date un capricho y cuídate más. Recuperar ciertos hábitos de ejercicio te vendrá bien.

No te van a faltar las ideas para cambiar tu imagen por no demasiado dinero. Si quieres, puedes hacerlo ya que tendrás mucha imaginación e incluso la ayuda de una información que te vendrá genial. Ponte a ello y sentirás renovación.

Te conviene mucho dar una imagen fuerte y poderosa para conseguir cierto objetivo que te has propuesto, sobre todo si te enfrentas a una fuerte competencia de cualquier tipo. No frenes tu ímpetu ni creas que es algo negativo perseguir una meta.

Te ronda por la cabeza el proyecto de un viaje que te apetece mucho y que has retrasado ya varias veces por motivos impuestos y que te han causado mucho disgusto. No renuncies a tu sueño, pero apárcalo de momento y enfócate en las cosas más tangibles.

