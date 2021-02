jueves 11 de febrero de 2021

Si ves que hay una persona cercana que no se siente bien con lo que dices o que te pone mala cara, no dejes que eso enturbie la relación con ella, porque no merece la pena. Da un paso al frente y dile lo que piensas, evitarás malentendidos.

Si hace poco que has empezado una relación amorosa que está siendo muy agradable, no dejes que otros asuntos de tu vida la enturbien y dedícale todo el tiempo que puedas. Es importante para tu felicidad y para encontrar un camino de futuro.

